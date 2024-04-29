На Криті стався землетрус магнітудою 4,2

У понеділок вранці на південному грецькому острові Крит стався землетрус магнітудою 4,2.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

За даними Геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін, епіцентр землетрусу знаходився за 51 кілометр на північ від столиці острова Іракліо.

Орієнтовна глибина землетрусу – 14 кілометрів.

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Про постраждалих або руйнування не повідомляється.

Наприкінці березня землетрус магнітудою 5,7 стався на півдні Греції біля узбережжя західного Пелопоннесу.

А перед цим, 14 березня, у Чорногорії стався землетрус магнітудою 5,4 – поштовхи розбудили багатьох місцевих мешканців.