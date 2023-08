Посол США привітала українські Повітряні сили: "Вдячна кожен день"

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала за захист українського неба.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своїй сторінці у Twitter посол поширила інфографіку Повітряних сил зі списком знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала різні міста по всій Україні.

"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – підписала Бріджит Брінк.

On Ukraine’s Air Force Day, and every day, I’m grateful for Ukraine’s brave air defenders. https://t.co/6nZ83Lry6I