Посол США привітала українські Повітряні сили: "Вдячна кожен день"

Посол США в Україні Бріджит Брінк привітала Повітряні сили ЗСУ з професійним днем та подякувала за захист українського неба.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На своїй сторінці у Twitter посол поширила інфографіку Повітряних сил зі списком знищених за останню добу ракет і дронів, якими Росія атакувала різні міста по всій Україні.

"У День Повітряних Сил України і кожен день я вдячна відважним захисникам повітря України", – підписала Бріджит Брінк.

On Ukraine’s Air Force Day, and every day, I’m grateful for Ukraine’s brave air defenders. https://t.co/6nZ83Lry6I — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 6, 2023

Нагадаємо, Повітряних силах оголосили, що українські захисники з вечора 5-го по ранок 6-го серпня знищили 13 російських крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Загадом РФ застосувала для повітряного нападу 70 засобів. Від атаки постраждав у тому числі центр переливання крові у Куп’янській громаді.

Ракетну атаку Росії засудили Чехія та Франція.

Минулого тижня США оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів, у ньому, серед іншого - боєприпаси для систем Patriot, NASAMS і комплексів HIMARS та зенітні комплекси Stinger.