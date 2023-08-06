Посол США поздравила украинские Воздушные силы: "Благодарна каждый день"

Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила Воздушные силы ВСУ с профессиональным днем и поблагодарила за защиту украинского неба.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своей странице в Twitter посол распространила инфографику Воздушных сил со списком уничтоженных за последние сутки ракет и дронов, которыми Россия атаковала разные города по всей Украине.

On Ukraine’s Air Force Day, and every day, I’m grateful for Ukraine’s brave air defenders. https://t.co/6nZ83Lry6I — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 6, 2023

"В День Воздушных сил Украины и каждый день я благодарна отважным защитникам воздуха Украины", – подписала Бриджит Бринк.

Напомним, в Воздушных силах объявили, что украинские защитники с вечера 5-го по утро 6-го августа уничтожили 13 российских крылатых ракет "Калибр", 17 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Всего РФ применила для воздушного нападения 70 средств. От атаки пострадал в том числе центр переливания крови в Купянской громаде.

Ракетную атаку России осудили Чехия и Франция.

На прошлой неделе США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на 400 миллионов долларов, в нем, среди прочего – боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger.