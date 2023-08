Посол США поздравила украинские Воздушные силы: "Благодарна каждый день"

Посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила Воздушные силы ВСУ с профессиональным днем и поблагодарила за защиту украинского неба.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На своей странице в Twitter посол распространила инфографику Воздушных сил со списком уничтоженных за последние сутки ракет и дронов, которыми Россия атаковала разные города по всей Украине.

On Ukraine’s Air Force Day, and every day, I’m grateful for Ukraine’s brave air defenders. https://t.co/6nZ83Lry6I