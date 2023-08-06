На півдні Норвегії оголосили червоне попередження: чекають надпотужні зливи

Для багатьох районів півдня Норвегії оголосили червоне попередження у зв’язку з наближенням атмосферного фронту, що може принести найсильніші за 25 років зливи.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Негода накриє країну у понеділок та вівторок. За прогнозами, місцями опади можуть виявитися рекордними за останні 25 років.

PHOTO: METEOROLOGICAL INSTITUTE

Спершу Норвезький метеорологічний інститут та Директорат з питань водних ресурсів та енергії Норвегії NVE оголосили помаранчевий рівень попередження, але далі змінили його на червоний. Такий рівень небезпеки у зв’язку з погодними явищами у Норвегії оголошують вкрай рідко.

За словами експертки-гідролога NVE Тріне Хеґдаль, ситуація "дуже серйозна" і це рідкісний випадок, коли екстремальні явища загрожують настільки великій території. Місцями може випасти 20-35 мм опадів за годину.

Потужні зливи загрожуть підтопленнями біля русел річок і блокадою доріг у найбільш вразливих місцях, а також зсувами ґрунту.

З муніципалітетами в зоні найбільшого ризику заздалегідь обговорили реагування на можливі наслідки негоди, створена спеціальна кризова команда.

Людей закликають врахувати ризики місцевості довкола свого житла та підготуватися до негоди, відкласти прогулянки в гори та поїздки, а також враховувати, що місцями може зникнути електропостачання і зв'язок.

Нагадаємо, цього тижня від катастрофічних повеней потерпає Словенія, негода спричинила загибель чотирьох людей.

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в гірському селищі Шові загинули щонайменш 18 людей, пошукова операція триває.