Станцію-кемпінг біля найвищої гори Швеції тимчасово закрили через інфекцію

Станцію-кемпінг біля найвищої гори Швеції Кебнекайсе у Лапландії закрили на пів тижня після масових випадків діареї серед туристів.

Про це повідомляє Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Перші випадки на станції Fjällstation почалися раніше цього тижня, з кожним днем хворих ставало більше. У зв’язку з цим адміністрація вирішила тимчасово закрити станцію.

"Ми бачимо, що все більше людей почуваются зле… Ми повинні зупинити поширення інфекції та дати персоналу можливість належно дезінфікувати усі зони", – повідомили на її офіційній сторінці.

Нових гостей не прийматимуть до четверга наступного тижня.

Станцію біля підніжжя Кебнекайсе часто використовують як стартову точку туристи, які піднімаються на вершину. Це одна з найпривабливіших точок для туристів у шведській Лапландії.

Нагадаємо, у Хорватії лісові пожежі біля популярного курорту Дубровник спричинили вибухи старих мін, а раніше цього місяця буревій розтрощив кемпінг у курортному місті на заході країни.