Зросла кількість жертв через "найгірше стихійне лихо в історії" Словенії

Щонайменше чотири людини загинули в Словенії внаслідок проливних дощів і повеней.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW із посиланням на словенські ЗМІ.

Зазначають, що після трьох жертв, про які стало відомо напередодні, у суботу влада знайшла тіло чоловіка на околиці столиці Любляни.

Razmere v Črni na Koroškem. 😢

Foto: Zvone Vrankar in Luka Mitrović, SV pic.twitter.com/wXKxWQejut — Slovenska vojska (@Slovenskavojska) August 5, 2023

Крім того, через екстремальні погодні умови щонайменше п'ятеро громадян Нідерландів зникли безвісти, повідомило Міністерство закордонних справ Нідерландів.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб заявив, що повені призвели до матеріальних збитків на суму близько 500 мільйонів євро.

"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що у постраждалих від повені районах Словенії рівень води залишається високим, рятувальники досі не можуть дістатися у деякі селища.

Нагадаємо, повені на півночі Словенії почалися у четвер внаслідок сильних злив, від стихії раніше загинуло троє людей - словенець і туристи з Нідерландів.