На юге Норвегии объявили красное предупреждение: ждут сверхмощные ливни

Для многих районов юга Норвегии объявили красное предупреждение в связи с приближением атмосферного фронта, который может принести сильнейшие за 25 лет ливни.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Непогода накроет страну в понедельник и вторник. По прогнозам, местами осадки могут оказаться рекордными за последние 25 лет.

PHOTO: METEOROLOGICAL INSTITUTE

Сначала Норвежский метеорологический институт и Директорат по вопросам водных ресурсов и энергии Норвегии NVE объявили оранжевый уровень предупреждения, но дальше изменили его на красный. Такой уровень опасности в связи с погодными явлениями в Норвегии объявляют редко.

По словам эксперта-гидролога NVE Трине Хегдаль, ситуация "очень серьезная" и это редкий случай, когда экстремальные явления угрожают столь большой территории. Местами может выпасть 20-35 мм осадков за час.

Мощные ливни грозят подтоплениями у русел рек и блокадой дорог в наиболее уязвимых местах, а также оползнями.

С муниципалитетами в зоне наибольшего риска заранее обсудили реагирование на возможные последствия непогоды, создана специальная кризисная команда.

Людей призывают учесть риски местности вокруг своего жилья и подготовиться к непогоде, отложить прогулки в горы и поездки и учитывать, что может исчезнуть электроэнергия и связь.

Напомним, на этой неделе от катастрофических наводнений страдает Словения, непогода привела к гибели четырех человек.

В Грузии в результате оползня в горном поселке Шове погибли по меньшей мере 18 человек, поисковая операция продолжается.