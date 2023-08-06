На юге Норвегии объявили красное предупреждение: ждут сверхмощные ливни
Для многих районов юга Норвегии объявили красное предупреждение в связи с приближением атмосферного фронта, который может принести сильнейшие за 25 лет ливни.
Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".
Непогода накроет страну в понедельник и вторник. По прогнозам, местами осадки могут оказаться рекордными за последние 25 лет.
Сначала Норвежский метеорологический институт и Директорат по вопросам водных ресурсов и энергии Норвегии NVE объявили оранжевый уровень предупреждения, но дальше изменили его на красный. Такой уровень опасности в связи с погодными явлениями в Норвегии объявляют редко.
По словам эксперта-гидролога NVE Трине Хегдаль, ситуация "очень серьезная" и это редкий случай, когда экстремальные явления угрожают столь большой территории. Местами может выпасть 20-35 мм осадков за час.
Мощные ливни грозят подтоплениями у русел рек и блокадой дорог в наиболее уязвимых местах, а также оползнями.
С муниципалитетами в зоне наибольшего риска заранее обсудили реагирование на возможные последствия непогоды, создана специальная кризисная команда.
Людей призывают учесть риски местности вокруг своего жилья и подготовиться к непогоде, отложить прогулки в горы и поездки и учитывать, что может исчезнуть электроэнергия и связь.
Напомним, на этой неделе от катастрофических наводнений страдает Словения, непогода привела к гибели четырех человек.
В Грузии в результате оползня в горном поселке Шове погибли по меньшей мере 18 человек, поисковая операция продолжается.