Литву после жары накрыли сильные грозы, местами выпал град размером с теннисный мяч

В Литву после 30-градусной жары пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

В пригородах Вильнюса зафиксировали шквалы до 19 метров в секунду. В районе города Паневежис на севере страны выпал огромный град размером с теннисный мяч, который пробивал стекла автомобилей и бил окна.

Photo by N. Savickytė

Photo by I. Bagdanskienė

Утром атмосферный фронт находился над Вильнюсом и Каунасом, а далее сместится в северо-западную часть страны.

Photo by N. Savickytė

Синоптики предупреждают, что порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду.

Photo by E. Matusevičienė

А предыдущая ночь в Литве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

Как сообщалось, непогода накрыла также юг Скандинавского полуострова и привела к частичной отмене паромов и поездов.

В отдельных районах Норвегии объявили красный уровень предупреждения: ожидаемые ливни могут стать рекордными за последние 25 лет.