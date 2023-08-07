Литву после жары накрыли сильные грозы, местами выпал град размером с теннисный мяч
Понедельник, 7 августа 2023, 13:09
В Литву после 30-градусной жары пришли грозы со шквальным ветром, в отдельных местах выпал град размером с теннисный мяч.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
В пригородах Вильнюса зафиксировали шквалы до 19 метров в секунду. В районе города Паневежис на севере страны выпал огромный град размером с теннисный мяч, который пробивал стекла автомобилей и бил окна.
Утром атмосферный фронт находился над Вильнюсом и Каунасом, а далее сместится в северо-западную часть страны.
Синоптики предупреждают, что порывы ветра местами могут достигать 25 метров в секунду.
А предыдущая ночь в Литве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.
Как сообщалось, непогода накрыла также юг Скандинавского полуострова и привела к частичной отмене паромов и поездов.
В отдельных районах Норвегии объявили красный уровень предупреждения: ожидаемые ливни могут стать рекордными за последние 25 лет.