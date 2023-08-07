З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.

Як зазначає видання, це більше, ніж США надають у вигляді допомоги будь-якій іншій країні. Понад 43 мільярди доларів було виділено Києву як військова допомога, що складає 65% від загальної суми.

Вашингтон надав 23,5 млрд доларів безпосередньо на зброю та спорядження, 18 млрд — на іншу допомогу (навчання, консультування, логістику та обладнання), 1,5 млрд — на гранти та позики іншим країнам для закупівлі озброєння та техніки.

Ще 20,5 млрд доларів США виділили на підтримку бюджету України, а понад 2,6 млрд – на підтримку переміщених осіб, біженців, та інших вразливих верств населення в країні та за її межами.

"Експерти розглядають цю суму як масштабну інвестицію в союзника Сполучених Штатів, якої не бачили принаймні з часів Другої світової війни", – пишуть автори матеріалу.

Ця сума значно перевищила двосторонню підтримку інших союзників США, в тому числі Ізраїлю (8,6 млрд), Йорданії (3,3 млрд) та Єгипту (2,9 млрд), які є одними з найбільших одержувачів американської допомоги.

Раніше повідомлялося, що на початку цього тижня США можуть оголосити про передачу Україні нового пакета військової допомоги.

Двома тижнями раніше Міністерство оборони США оголосило про надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.