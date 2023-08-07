С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Washington Post.

Как отмечает издание, это больше, чем США предоставляют в виде помощи любой другой стране. Более 43 млрд долларов было выделено Киеву в качестве военной помощи, что составляет 65% от общей суммы.

Вашингтон предоставил 23,5 млрд долларов непосредственно на оружие и снаряжение, 18 млрд – на другую помощь (обучение, консультирование, логистику и оборудование), 1,5 млрд – на гранты и займы другим странам для закупки вооружения и техники.

Еще 20,5 млрд долларов США выделили на поддержку бюджета Украины, а более 2,6 млрд – на поддержку перемещенных лиц, беженцев и других уязвимых слоев населения в стране и за ее пределами.

"Эксперты рассматривают эту сумму как масштабную инвестицию в союзника Соединенных Штатов, которой не видели по крайней мере со времен Второй мировой войны", – пишут авторы материала.

Эта сумма значительно превысила двустороннюю поддержку других союзников США, в том числе Израиля (8,6 млрд), Иордании (3,3 млрд) и Египта (2,9 млрд), которые являются одними из крупнейших получателей американской помощи.

Ранее сообщалось, что в начале этой недели США могут объявить о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Двумя неделями ранее Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.

Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.