В Італії чоловік загинув під завалами 15 тисяч головок сиру

У місті Романо-ді-Ломбардія на півночі Італії в понеділок уранці рятувальники знайшли тіло 74-річного Джакомо К’яппаріні – власника місцевої сироварні, який загинув під завалами тисяч головок власного сиру.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Інцидент стався незадовго до 21:00 у неділю, 6 серпня, на складі компанії К’яппаріні. Підприємець зайшов до приміщення, аби запустити робота, що автоматично перевертає й очищує головки сиру для його належного достигання.

Із поки незрозумілих причин один із металевих стелажів із сиром на складі завалився на інший, викликавши "ефект доміно". Гуркіт стривожив сина фермера й деяких працівників, які перебували поруч, і ті забили на сполох.

Уранці в понеділок на місце прибули пожежники з 21 одиницею техніки, які працювали разом зі службами екстреної допомоги. Тіло К’яппаріні знайшли вранці о 8:45 за майже десять метрів від робота.

Покійний підприємець заснував свою сироварню Grano Palano у 2006 році. Вона робила сир із молока власних тварин і продавала сир через власну мережу. Загалом на рік підприємство К’яппаріні робило понад 15 тисяч голівок сиру.

У чоловіка залишилось двоє дітей, дружина й онуки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини інциденту.