В Италии мужчина погиб под завалами 15 тысяч головок сыра

В городе Романо-ди-Ломбардия на севере Италии в понедельник утром спасатели нашли тело 74-летнего Джакомо Кьяппарини – владельца местной сыроварни, который погиб под завалами тысяч головок собственного сыра.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Инцидент произошел незадолго до 21:00 в воскресенье, 6 августа, на складе компании Кьяппарини. Предприниматель зашел в помещение, чтобы запустить робота, который автоматически переворачивает и очищает головки сыра для его надлежащего созревания.

По пока непонятным причинам один из металлических стеллажей с сыром на складе завалился на другой, вызвав "эффект домино". Грохот встревожил сына фермера и некоторых работников, находившихся рядом, и те забили тревогу.

Утром в понедельник на место прибыли пожарные с 21 единицей техники, которые работали вместе со службами экстренной помощи. Тело Кьяппарини нашли утром в 8:45 почти в десяти метрах от робота.

Покойный предприниматель основал свою сыроварню Grano Palano в 2006 году. Она делала сыр из молока собственных животных и продавала сыр через собственную сеть. Всего в год предприятие Кьяппарини делало более 15 тысяч головок сыра.

У мужчины осталось двое детей, жена и внуки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.