Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області

У понеділок Ризька міська рада та асоціація Tev повідомили про відправку водоочисної установки латвійського виробництва в Україну для допомоги Херсонській області, де сотні тисяч людей залишилися без доступу до питної води після руйнування греблі Каховської ГЕС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія LSM.

Фільтруючи воду, станція очищає її як від хімічних, так і від мікробіологічних забруднень – до 99,5%. Загальний об'єм води, який може вмістити машина, становить 5 000 літрів, а очищати вона може 2 000 літрів на годину.

Це перша велика станція такого типу, яка надійшла в Україну. Її виготовлення зайняло близько місяця.

Цей проєкт був повністю профінансований Ризькою міською радою, загальна вартість склала близько 49 тисяч євро.

Рено Брінькіс, член правління асоціації Tev, розповів: "Близько двох місяців тому вони [Ризька дума] проголосували за те, щоб виділити 100 тисяч [євро] асоціації Tev, половину з них ми вже витратили, деякий час тому ми відправили спеціальний човен, повний всяких інструментів, валізи для фільтрації води. Ми тоді витратили половину, а це друга половина".

Також Брінькіс розповів, що зараз на благодійному порталі Ziedot.lv розпочато збір пожертвувань на ще одну систему очищення води такого ж типу.

Посол України в Латвії Анатолій Куцевол зазначив, що дуже задоволений допомогою асоціації Tev та Ризької міськради: "Я справді дуже радий, що у нас є така мобільна система очищення, яка буде корисна не тільки місту Херсону, а й усій Херсонській області, чим далі, тим більше вони зможуть з'ясовувати, де найбільше потрібна очищена вода, і переміщати станцію також".

Як повідомлялося, Фінляндія готує для України нову допомогу з обладнанням для водопостачання та очищення стічних вод.