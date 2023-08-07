Латвия передала водоочистительную станцию для Херсонской области

В понедельник Рижский городской совет и ассоциация Tev сообщили об отправке водоочистной установки латвийского производства в Украину для помощи Херсонской области, где сотни тысяч людей остались без доступа к питьевой воде после разрушения плотины Каховской ГЭС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания LSM.

Фильтруя воду, станция очищает ее как от химических, так и от микробиологических загрязнений – до 99,5%. Общий объем воды, который может вместить машина, составляет 5 000 литров, а очищать она может 2 000 литров в час.

Это первая крупная станция такого типа, которая поступила в Украину. Ее изготовление заняло около месяца.

Этот проект был полностью профинансирован Рижским городским советом, общая стоимость составила около 49 тысяч евро.

Рено Бринькис, член правления ассоциации Tev, рассказал: "Около двух месяцев назад они [Рижская дума] проголосовали за то, чтобы выделить 100 тысяч [евро] ассоциации Tev, половину из них мы уже потратили, некоторое время назад мы отправили специальную лодку, полную всяких инструментов, чемоданы для фильтрации воды. Мы тогда потратили половину, а это вторая половина".

Также Бринькис рассказал, что сейчас на благотворительном портале Ziedot.lv начат сбор пожертвований на еще одну систему очистки воды такого же типа.

Посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол отметил, что очень доволен помощью ассоциации Tev и Рижского горсовета: "Я действительно очень рад, что у нас есть такая мобильная система очистки, которая будет полезна не только городу Херсону, но и всей Херсонской области, чем дальше, тем больше они смогут выяснять, где больше всего нужна очищенная вода, и перемещать станцию также".

Как сообщалось, Финляндия готовит для Украины новую помощь с оборудованием для водоснабжения и очистки сточных вод.