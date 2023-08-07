В Швеции из-за непогоды сошел с рельсов пассажирский поезд, трое пострадавших

На востоке Швеции возле города Гудиксваль из-за обвала железнодорожной насыпи, вызванного сильным штормом, сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Стокгольма в Сундсвалля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени. Один из вагонов пассажирского поезда сошел с рельсов южнее Гудиксвалля и накренился в сторону вместе с несколькими вагонами дальше.

Фото: ТТ

Полиция Швеции сообщила, что в поезде были более ста человек. Трое получили ранения и были госпитализированы, остальных эвакуировали с места происшествия.

ФОТО: LÄSARBILD

Правоохранители добавили, что обвал насыпи на железнодорожном пути произошел в безлюдной местности, куда трудно добраться. Из-за неблагоприятной погоды скорость движения поездов ограничили, поэтому удалось избежать значительного количества пострадавших.

Из-за шторма "Ганс", как сообщалось, частично отменили поезда и паромы на юге Швеции и Норвегии. Для Швеции на понедельник объявлено желтое предупреждение, но на вторник и среду для некоторых районов – красный уровень опасности из-за мощных ливней.

Железнодорожный перевозчик JS прогнозирует, что в случае ослабления шторма перевозки могут возобновиться в полном объеме до конца недели.