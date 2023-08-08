У Молдові відремонтували колії, де зійшли з рейок українські вагони з зерном

У Молдові завершили ремонт колій та відновили рух на ділянці залізниці, де минулого тижня зійшли з рейок українські вантажні вагони із зерном.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На ділянці Кульма – Чадир-Лунга на півдні Молдови, де 5 серпня зійшли з рейок шість українських вагонів, у неділю завершили ремонт і запустили перший поїзд.

Компанія-оператор залізниці повідомила, що рух вже відкритий і для потягів, які везуть вантажі в український порт Рені.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину розповів, що постраждалі вагони перемістили в інше місце.

Точну причину аварії та збитки ще з'ясовують. Початково припускають, що рейки втратили міцність через екстремальну спеку.

Вагони, що перекинулися, були у складі потяга на 61 вагон, що рухався зі станції Бесарабка до українського порту Рені.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинення дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

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