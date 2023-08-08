В Молдове отремонтировали пути, где сошли с рельсов украинские вагоны с зерном

В Молдове завершили ремонт путей и восстановили движение на участке железной дороги, где на прошлой неделе сошли с рельсов украинские грузовые вагоны с зерном.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На участке Кульма – Чадыр-Лунга на юге Молдовы, где 5 августа сошли с рельсов шесть украинских вагонов, в воскресенье завершили ремонт и запустили первый поезд.

Компания-оператор железной дороги сообщила, что движение уже открыто и для поездов, которые везут грузы в украинский порт Рени.

Министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину рассказал, что пострадавшие вагоны переместили в другое место.

Точную причину аварии и ущерб еще выясняют. Предполагают, что рельсы потеряли прочность из-за экстремальной жары.

Перевернувшиеся вагоны были в составе поезда на 61 вагон, который двигался со станции Бессарабка в украинский порт Рени.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

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