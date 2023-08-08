Литва увеличит силы на границе с Беларусью

В ответ на угрозу от наемников группы Вагнера Государственная пограничная служба Литвы (VSAT) планирует отправить больше офицеров на границу с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", после встречи с президентом заявил журналистам руководитель VSAT Рустамас Любаевас, сообщает LRT.

В то же время чиновник не уточнил, сколько дополнительных офицеров планируют отправить на границу с Беларусью. Отмечается, что Вильнюс планирует закрыть два из шести пунктов пересечения границы – Шумскас и Тверечюс.

Отвечая на вопрос, находятся ли сейчас на границе с Беларусью только пограничники, Любаевас сказал, что "есть определенные действия, которые осуществляются другими ведомствами", но не назвал их.

По его словам, закрытие пунктов пересечения границы "не окажет очень значительного влияния на движение грузового транспорта", поскольку те используются либо пустыми грузовыми автомобилями, либо путешественниками.

Также глава VSAT сказал, что "вероятность провокаций высока", добавив, что власти "пока не видели никаких конкретных провокаций или активности", о чем "проинформировали президента".

Ранее сообщалось, что министр обороны Польши Мариуш Блащак удовлетворил просьбу командующего Пограничной службы страны об отправке дополнительных сил на границу с Беларусью.

Перед этим министры внутренних дел Польши и Литвы скоординировали планы реагирования на возможные новые провокации со стороны Беларуси, в том числе потенциальное закрытие границы с Беларусью.

На прошлой неделе Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились в так называемый Сувальский коридор, группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

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