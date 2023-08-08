У Нідерландах протестувальники пробрались на авіабазу, де зберігають ядерну зброю США

Королівська військова поліція Нідерландів заарештувала десять осіб на авіабазі Фолькель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіомовник NOS.

Підозрювані перелізли через огорожу і сіли на злітно-посадкову смугу.

фото військової поліції Нідерландів

За словами прессекретаря аеропорту, на повітряний рух ця акція не вплинула. Наразі не зрозуміло, як підозрювані перелізли через паркан.

З учорашнього дня біля авіабази проходять демонстрації проти ядерної зброї і викидів CO2. Те, що у Фолькелі зберігається американська ядерна зброя, вже давно не є таємницею, але уряд Нідерландів ніколи цього не підтверджував.

За даними видання Omroep Brabant, вчора на базі були присутні близько шістдесяти демонстрантів.

Прессекретар аеропорту не зміг з упевненістю підтвердити, що затримані люди є частиною групи демонстрантів.

"Слідство ще має показати, але затримані ходили злітно-посадковою смугою з транспарантами і малювали крейдою на дорожньому покритті. Це може про щось говорити", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на авіабазі Фолькель могла зазнати пошкодження ядерна бомба.

Зокрема, з’явилося зображення тактичної ядерної бомби B61, яку оглядають на предмет пошкоджень американські солдати, зокрема двоє представників підрозділу з утилізації вибухонебезпечних предметів, і цивільний.

В61 – єдина тактична ядерна зброя, що залишилася в арсеналі США. 100 таких бомб зберігаються в Нідерландах, Бельгії, Німеччині, Італії та Туреччині у межах угод про обмін ядерними озброєннями.