В Нидерландах протестующие пробрались на авиабазу, где хранят ядерное оружие США

Королевская военная полиция Нидерландов арестовала десять человек на авиабазе Фолькель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиовещатель NOS.

Подозреваемые перелезли через ограждение и сели на взлетно-посадочную полосу.

фото военной полиции Нидерландов

По словам пресс-секретаря аэропорта, на воздушное движение эта акция не повлияла. Пока не понятно, как подозреваемые перелезли через забор.

Со вчерашнего дня возле авиабазы проходят демонстрации против ядерного оружия и выбросов CO2. То, что в Фолькеле хранится американское ядерное оружие, уже давно не является тайной, но правительство Нидерландов никогда этого не подтверждало.

По данным издания Omroep Brabant, вчера на базе присутствовали около шестидесяти демонстрантов.

Пресс-секретарь аэропорта не смог с уверенностью подтвердить, что задержанные люди являются частью группы демонстрантов.

"Следствие еще должно показать, но задержанные ходили по взлетно-посадочной полосе с транспарантами и рисовали мелом на дорожном покрытии. Это может о чем-то говорить", – отметил он.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Фолькель могла получить повреждения ядерная бомба.

В частности, появилось изображение тактической ядерной бомбы B61, которую осматривают на предмет повреждений американские солдаты, в частности двое представителей подразделения по утилизации взрывоопасных предметов, и гражданский.

В61 – единственное тактическое ядерное оружие, оставшееся в арсенале США. 100 таких бомб хранятся в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции в рамках соглашений об обмене ядерными вооружениями.