В Угорщині викликали швидку через крики жінки, яка просто надто гучно кохалася

Національна служба швидкої допомоги Угорщини розповіла про ситуацію з хибним викликом наприкінці минулого тижня, коли сусіди сприйняли крики жінки, що кохалася, за прохання про допомогу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили угорські рятувальники, в одному з багатоквартирних будинків 11-го мікрорайону Будапешта сусід викликав швидку, бо "почув крики про допомогу з сусідньої квартири, подзвонив у двері, але йому не відчинили".

Лікарі швидкої прибули за кілька хвилин на місце, але не змогли потрапити до квартири. Вони збирались викликати пожежників, але врешті двері відчинив хлопець віком близько 20 років.

"Виявилося, що ніхто не кликав на допомогу, але він та його дівчина кохалися надто голосно", – зазначається в повідомленні угорської Нацслужби швидкої допомоги.

"Хоча лікарі швидкої допомоги з полегшенням зітхнули через те, що їхня допомога не знадобилася, та швидко покинули "місце події", доброзичливий сусід виявився не таким співчутливим і не на жарт посварився з коханцями через гучний шум", – додали там.

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