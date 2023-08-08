ЗМІ дізнались, хто передасть Україні кількадесят бельгійських Leopard 1

Україна отримає близько 30 танків Leopard 1 від німецького збройового концерну Rheinmetall, який своєю чергою викупив їх у Бельгії.

Про це стало відомо Handelsblatt від джерел, пише "Європейська правда".

За інформацією Rheinmetall придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, після чого їх відремонтують на заводах концерну в Дюссельдорфі.

"Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну", – йдеться в матеріалі.

Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків для України, зазначивши, що це зробила "неназвана країна".

Раніше Німеччина, Данія та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні викуплені у промисловості Leopard 1. Цей бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну.

Нагадаємо, Німеччина наприкінці липня відзвітувала про нову доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – десять танків Leopard 1 A5.

Водночас уряд Швейцарії у червні не дозволив реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які після модернізації у Німеччині мали передати Україні.