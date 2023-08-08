СМИ узнали, кто передаст Украине несколько десятков бельгийских Leopard 1

Украина получит около 30 танков Leopard 1 от немецкого оружейного концерна Rheinmetall, который в свою очередь выкупил их у Бельгии.

Об этом стало известно Handelsblatt от источников, пишет "Европейская правда".

По информации Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.

"В конце концов, около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", – говорится в материале.

Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".

Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1. Этот боевой танк является предшественником Leopard 2, который сейчас используется Бундесвером и несколько десятков которых уже было экспортировано в Украину.

Германия в конце июля отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5.

Правительство Швейцарии в июне не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.