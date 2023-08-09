Відомому журналісту в Туреччині оголосили вирок СМС-повідомленням

Турецький журналіст-розслідувач Баріс Пехліван отримав останній, уже п’ятий за ліком вирок про ув’язнення через текстове повідомлення, що викликало обурення в опозиції та правозахисників.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації AFP.

Пехліван повідомив, що минулого тижня турецьке Міністерство юстиції надіслало йому СМС-повідомлення з вимогою з’явитись 15 серпня до слідчого ізолятора "Мармара", де відбувають покарання критики турецького уряду.

Йдеться про справу, за якою Пехлівана і ще шістьох журналістів у 2021 році ув’язнили на три роки та дев’ять місяців за нібито розкриття "державної таємниці" – репортаж про похорони співробітника турецьких спецслужб, який працював у Лівії.

У травні журналіста відпустили під умовне звільнення, а потім – знову відправили на день до в’язниці після відкриття ще кількох справ. Вони пов’язані з виходом останньої книги Пехлівана, де він пише про зв’язок колишнього голови турецького МВС Сулеймана Сойлу з криміналітетом.

Республіканська народна партія – головна опозиційна сила Туреччини – в середу домовилась про зустріч із міністром юстиції щодо справи Пехлівана, але висловила обурення після того, як міністр в останню хвилину її скасував.

А 19 міжнародних правозахисних організацій та організацій, що захищають свободу ЗМІ, у спільній заяві засудили "неодноразові судові переслідування Пехлівана, який використовує своє основоположне право на свободу слова як журналіст".

В Індексі свободи слова, який щороку готує організація "Репортери без кордонів", Туреччина суттєво погіршила позиції в порівнянні з попереднім роком, опустившись зі 149-го на 165-те місце.

Укладачі рейтингу відзначають концентрацію медіа в руках турецької влади, переслідування опозиційних журналістів і блокування незалежних ЗМІ.