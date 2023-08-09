Известному журналисту в Турции объявили приговор СМС-сообщением

Турецкий журналист-расследователь Барис Пехливан получил последний, уже пятый по счету приговор о заключении из-за текстового сообщения, что вызвало возмущение у оппозиции и правозащитников.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации AFP.

Пехливан сообщил, что на прошлой неделе турецкое Министерство юстиции направило ему СМС-сообщение с требованием явиться 15 августа в следственный изолятор "Мармара", где отбывают наказание критики турецкого правительства.

Речь идет о деле, по которому Пехливана и еще шестерых журналистов в 2021 году посадили на три года и девять месяцев за якобы раскрытие "государственной тайны" – репортаж о похоронах сотрудника турецких спецслужб, который работал в Ливии.

В мае журналиста отпустили под условное освобождение, а затем – снова отправили на день в тюрьму после открытия еще нескольких дел. Они связаны с выходом последней книги Пехливана, где он пишет о связи бывшего главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу с криминалитетом.

Республиканская народная партия – главная оппозиционная сила Турции – в среду договорилась о встрече с министром юстиции по делу Пехливана, но выразила возмущение после того, как министр в последнюю минуту ее отменил.

А 19 международных правозащитных организаций и организаций, защищающих свободу СМИ, в совместном заявлении осудили "неоднократные судебные преследования Пехливана, который использует свое основополагающее право на свободу слова как журналист".

В Индексе свободы слова, который ежегодно готовит организация "Репортеры без границ", Турция существенно ухудшила позиции по сравнению с предыдущим годом, опустившись со 149-го на 165-е место.

Составители рейтинга отмечают концентрацию медиа в руках турецких властей, преследование оппозиционных журналистов и блокирование независимых СМИ.