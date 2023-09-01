На заході Німеччини пронісся торнадо

Напередодні увечері торнадо пронісся по околиці міста Вупперталь, що у західній частині країни, зірвавши покрівлю з дахів і вирвавши з корінням дерева.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

На відеозаписах видно, що вихор повітря з великою силою підкинув у повітря дитячий басейн, дитячий ігровий будиночок і гілля дерев.

За даними місцевої влади, негода завдала збитків лише на трьох вулицях в районі Денберг, причому вони були незначними.

У Німецькій метеорологічній службі підтвердили, що цим районом пронісся торнадо.

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У рятувальних службах кажуть, що торнадо вирував лише кілька хвилин, внаслідок негоди ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 29 серпня у Малопольському воєводстві Польщі пройшли грози з градом, подекуди розміром з м'ячик для пінг-понгу.

У ніч на вівторок, 29 серпня, на заході Словаччини зафіксували шторм, очевидці повідомляли про торнадо.