На западе Германии пронесся торнадо
Пятница, 1 сентября 2023, 13:25
Накануне вечером торнадо пронесся по окрестностям города Вупперталь, что в западной части страны, сорвав покрытие с крыш и вырвав с корнями деревья.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
На видеозаписях видно, что вихрь воздуха с большой силой подбросил в воздух детский бассейн, детский игровой домик и ветви деревьев.
По данным местных властей, непогода нанесла ущерб лишь на трех улицах в районе Денберг, причем они были незначительными.
В Немецкой метеорологической службе подтвердили, что по этому району пронесся торнадо.
В спасательных службах говорят, что торнадо бушевал всего несколько минут, в результате непогоды никто не пострадал.
Напомним, 29 августа в Малопольском воеводстве Польши прошли грозы с градом, местами размером с мяч для пинг-понга.
В ночь на вторник, 29 августа, на западе Словакии зафиксировали шторм, очевидцы сообщали о торнадо.