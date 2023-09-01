На западе Германии пронесся торнадо

Накануне вечером торнадо пронесся по окрестностям города Вупперталь, что в западной части страны, сорвав покрытие с крыш и вырвав с корнями деревья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

На видеозаписях видно, что вихрь воздуха с большой силой подбросил в воздух детский бассейн, детский игровой домик и ветви деревьев.

По данным местных властей, непогода нанесла ущерб лишь на трех улицах в районе Денберг, причем они были незначительными.

В Немецкой метеорологической службе подтвердили, что по этому району пронесся торнадо.

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В спасательных службах говорят, что торнадо бушевал всего несколько минут, в результате непогоды никто не пострадал.

Напомним, 29 августа в Малопольском воеводстве Польши прошли грозы с градом, местами размером с мяч для пинг-понга.

В ночь на вторник, 29 августа, на западе Словакии зафиксировали шторм, очевидцы сообщали о торнадо.