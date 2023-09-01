Розвідка Естонії: ЗСУ зуміли виснажити підрозділи РФ, які тримають оборону на півдні

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії зазначає, що найважливіші події зараз розгортаються на околицях Роботиного, що на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Зведення естонської розвідки наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Естонські військові припускають, що Сили оборони України змогли прорвати позиції окупаційної армії РФ на передньому краї, тривають бої з військами першого ешелону оборони в районі сіл Новопрокопівка і Вербове.

За даними розвідки Естонії, росіяни насилу утримують позиції.

У спробі стабілізувати обстановку ЗС РФ перекинули на цю ділянку частини 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з-під Лиману, що у Донецькій області, і штурмову бригаду з Бахмутського напрямку. Ймовірно, ці обставини свідчать про відсутність у росіян оперативних резервів.

Крім того, як наголосили у відомстві, ЗСУ могли достатньою мірою виснажити російські підрозділи, які тримають оборону в Запорізькій області, щоб пробитися через їхні позиції. Українські війська сформували передумови для тактичного успіху – прориву першого ешелону оборони ЗС РФ.

Однак в естонській розвідці вважають, що ЗСУ буде дуже складно домогтися результатів на оперативному рівні, тобто, перерізати сухопутний коридор до Криму.

Російські окупанти ж продовжують атакувати на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. ЗСУ з мінімальними успіхами провели атаки під Бахмутом, додали у розвідці Естонії.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав не квапитися з висновками про контрнаступальні операції України влітку 2023 року, нагадавши, як Україна вже не раз перевершувала очікування.

А глава українського МЗС Дмитро Кулеба розкритикував заяви про нібито повільні темпи українського контрнаступу і порадив таким коментаторам "стулити пельку".