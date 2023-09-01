Разведка Эстонии: ВСУ сумели истощить подразделения РФ, которые держат оборону на юге

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии, комментируя войну в Украине, отмечает, что важнейшие события сейчас разворачиваются в окрестностях Работино, что на Ореховском направлении в Запорожской области.

Сводку эстонской разведки приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Эстонские военные предполагают, что Силы обороны Украины смогли прорвать позиции оккупационной армии РФ на переднем крае, продолжаются бои с войсками первого эшелона обороны в районе сел Новопрокоповка и Вербово.

По данным разведки Эстонии, россияне с трудом удерживают позиции.

В попытке стабилизировать обстановку ВС РФ перебросили на этот участок части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из-под Лимана, что в Донецкой области, и штурмовую бригаду с Бахмутского направления. Вероятно, эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у россиян оперативных резервов.

Кроме того, как отметили в ведомстве, ВСУ могли в достаточной степени истощить российские подразделения, которые держат оборону в Запорожской области, чтобы пробиться через их позиции. Украинские войска сформировали предпосылки для тактического успеха – прорыва первого эшелона обороны ВС РФ.

Однако в эстонской разведке считают, что ВСУ будет очень сложно добиться результатов на оперативном уровне, то есть, перерезать сухопутный коридор в Крым.

Российские оккупанты же продолжают атаковать на линии Купянск – Сватово – Кременная. ВСУ с минимальными успехами провели атаки под Бахмутом, добавили в разведке Эстонии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не торопиться с выводами о контрнаступательных операциях Украины летом 2023 года, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал заявления о якобы медленных темпах украинского контрнаступления и посоветовал таким комментаторам "заткнуть рот".