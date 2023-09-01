Нещодавня спека загрожує сильним таненням льодовиків у Швейцарії

Тепле раннє літо в поєднанні з минулотижневою спекою можуть спричинити сильне танення льодовиків у Швейцарії, що загрожує зробити 2023 рік другим найгіршим роком за втратою льоду після минулорічного рекорду.

Про це попередив провідний спостерігач за льодовиками із центру моніторингу GLAMOS Матіас Гусс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Повні дані будуть лише наприкінці вересня, а різке зниження температури і високогірні снігопади в останні дні можуть допомогти запобігти більшій шкоді. Але перші ознаки, що ґрунтуються на даних з п'яти майданчиків і результатах моделювання по всій Швейцарії, вказують на те, що значна шкода вже трапилася.

"Ми можемо з упевненістю сказати, що в Швейцарії і в Європі в цілому відбулося дуже сильне танення, тому що температури були надзвичайно високими протягом тривалого часу – більше тижня спеки", – сказав Гусс в інтерв'ю цього тижня.

Минулого тижня швейцарські метеорологи повідомили, що нульову позначку за Цельсієм зафіксували на найвищій висоті з моменту початку спостережень у Швейцарії майже 70 років тому. Це означає, що всі гори альпійської країни зіткнулися з температурою вище нуля.

Цьогорічна хвиля спеки наприкінці літа виявилась особливо шкідливою для льодовиків, оскільки високі температури на початку літа вже призвели до танення майже всього захисного снігового покриву. Це означає, що "майже весь лід льодовиків був ніби оголений", пояснив Гусс.

Сніговий покрив має вирішальне значення для захисту льодовиків, відбиваючи енергію сонячного світла. Цей процес відомий як ефект альбедо.

Минулий рік став історично важким для 1 400 льодовиків Швейцарії, де розташована найбільша кількість льодовиків серед усіх країн Європи. Танення льодовиків є показником впливу зміни клімату на навколишнє середовище.

"Ми точно не поб'ємо минулорічні рекорди... але зараз, здається, ми на шляху до того, щоб отримати, можливо, другий найбільш негативний рік", – сказав Гусс.

У 2022 році було втрачено 6% об'єму льодовиків у Швейцарії.

"Для порівняння, за останнє десятиліття ми втратили в середньому близько 2%, і вже 2% – це дуже багато. Якщо ви екстраполюєте це, це означає, що через 50 років у нас нічого не залишиться. Якщо ми втрачаємо 6% за один рік, це ще більш екстремально", – сказав Гусс.

Сильне танення і зникнення льодовиків в останні роки призвело до того, що команда Гусса зупинила три з 20 програм моніторингу, в рамках яких проводяться детальні вимірювання. Цього року одну з них припинили на льодовику Санкт-Аннафірн, на південь від центрального села Андерматт, тому що вимірювання там більше не мали сенсу.

Весною повідомляли, що танення льодовиків у Гренландії, а також в Антарктиці, за останні тридцять років набуло гіперприскорення.

Тим часом у Швейцарії понад 2000 літніх жінок поскаржились в ЄСПЛ на кволу кліматичну політику уряду.