Недавняя жара грозит сильным таянием ледников в Швейцарии

Теплое раннее лето в сочетании с жарой на прошлой неделе может вызвать сильное таяние ледников в Швейцарии, что грозит сделать 2023 год вторым худшим годом по потере льда после прошлогоднего рекорда.

Об этом предупредил ведущий наблюдатель за ледниками из центра мониторинга GLAMOS Матиас Гусс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Полные данные будут только в конце сентября, а резкое снижение температуры и высокогорные снегопады в последние дни могут помочь предотвратить больший вред. Но первые признаки, основанные на данных с пяти площадок и результатах моделирования по всей Швейцарии, указывают на то, что значительный ущерб уже произошел.

"Мы можем с уверенностью сказать, что в Швейцарии и в Европе в целом произошло очень сильное таяние, потому что температуры были чрезвычайно высокими в течение длительного времени – более недели жары", – сказал Гусс в интервью на этой неделе.

На прошлой неделе швейцарские метеорологи сообщили, что нулевую отметку по Цельсию зафиксировали на наибольшей высоте с момента начала наблюдений в Швейцарии почти 70 лет назад. Это означает, что все горы альпийской страны столкнулись с температурой выше нуля.

Нынешняя волна жары в конце лета оказалась особенно вредной для ледников, поскольку высокие температуры в начале лета уже привели к таянию почти всего защитного снежного покрова. Это означает, что "почти весь лед ледников был как бы обнажен", пояснил Гусс.

Снежный покров имеет решающее значение для защиты ледников, отражая энергию солнечного света. Этот процесс известен как эффект альбедо.

Прошлый год стал исторически тяжелым для 1400 ледников Швейцарии, где расположено наибольшее количество ледников среди всех стран Европы. Таяние ледников является показателем влияния изменения климата на окружающую среду.

"Мы точно не побьем прошлогодние рекорды... но сейчас, кажется, мы на пути к тому, чтобы получить, возможно, второй самый негативный год", – сказал Гусс.

В 2022 году было потеряно 6% объема ледников в Швейцарии.

"Для сравнения, за последнее десятилетие мы потеряли в среднем около 2%, и уже 2% – это очень много. Если вы экстраполируете это, то это означает, что через 50 лет у нас ничего не останется. Если мы теряем 6% за один год, это еще более экстремально", – сказал Гусс.

Сильное таяние и исчезновение ледников в последние годы привело к тому, что команда Гусса остановила три из 20 программ мониторинга, в рамках которых проводятся детальные измерения. В этом году одну из них прекратили на леднике Санкт-Аннафирн, к югу от центральной деревни Андерматт, потому что измерения там больше не имели смысла.

Весной сообщалось, что таяние ледников в Гренландии, а также в Антарктике, за последние тридцать лет приобрело гиперускорение.

Между тем в Швейцарии более 2000 пожилых женщин пожаловались в ЕСПЧ на слабую климатическую политику правительства.