Глава Євроради зустрівся з президенткою Грузії, якій загрожує імпічмент, і "високо оцінив" її

Глава Євроради Шарль Мішель зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, яка вирушила в євротурне на підтримку кандидатського статусу на вступ до ЄС без дозволу уряду, що призвело до наміру партії влади відсторонити її.

Про зустріч повідомила пресслужба Європейської ради, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, Мішель та Зурабішвілі обговорили відносини між ЄС та Грузією, а також наслідки агресивної війни Росії проти України для Грузії та Південного Кавказу.

Мішель підкреслив, що рішення Європейської ради надати Грузії європейську перспективу є історичною можливістю, яку не можна упустити.

Він наголосив на необхідності подальшого поглиблення необхідних реформ в країні, зокрема, у сфері правосуддя, деолігархізації та боротьби з корупцією, а також плюралізму ЗМІ. Деполяризація та розбудова інклюзивної політичної культури також мають пріоритетне значення, сказав Мішель.

Окремо у повідомленні відзначено, що Мішель "високо оцінив особисту відданість президента Грузії просуванню європейської перспективи Грузії".

"Особливо була відзначена роль, яку вона відіграла у сприянні законодавчому контролю, здійсненні свого права помилування, що сприяло деполяризації, а також її сильна політична спрямованість на порядок денний між ЄС та Грузією", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" оголосила, що процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом.

Процедуру імпічменту Зурабішвілі ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки 100 голосів.

Перед ініціюванням імпічменту "Грузинська мрія" подасть запит до Конституційного суду з проханням визначити, чи Зурабішвілі своїми візитами порушила основний закон.

Уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки, більшість з них – до Європи.

Попри це, 31 серпня Саломе Зурабішвілі все одно вилетіла до ЄС.