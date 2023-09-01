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Глава Евросовета встретился с президентом Грузии, которой угрожает импичмент, и "высоко оценил" ее

Пятница, 1 сентября 2023, 16:45

Глава Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая отправилась в евротурне в поддержку кандидатского статуса на вступление в ЕС без разрешения правительства, что привело к намерению партии власти отстранить ее.

О встрече сообщила пресс-служба Европейского совета, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Мишель и Зурабишвили обсудили отношения между ЕС и Грузией, а также последствия агрессивной войны России против Украины для Грузии и Южного Кавказа.

Правящая партия Грузии запускает процедуру импичмента президента Грузии

Мишель подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу является исторической возможностью, которую нельзя упустить.

Он отметил необходимость дальнейшего углубления необходимых реформ в стране, в частности, в сфере правосудия, деолигархизации и борьбы с коррупцией, а также плюрализма СМИ. Деполяризация и развитие инклюзивной политической культуры также имеют приоритетное значение, сказал Мишель.

Отдельно в сообщении отмечено, что Мишель "высоко оценил личную преданность президента Грузии продвижению европейской перспективы Грузии".

"Особенно была отмечена роль, которую она сыграла в содействии законодательному контролю, осуществлении своего права помилования, что способствовало деполяризации, а также ее сильная политическая направленность на повестку дня между ЕС и Грузией", – говорится в сообщении.

Напомним, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила, что начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала с визитами, не согласованными правительством.

Процедуру импичмента Зурабишвили инициируют, хотя и заведомо ясно, что у правящей партии нет необходимых для ее отставки 100 голосов.

Перед инициированием импичмента "Грузинская мечта" подаст запрос в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли Зурабишвили своими визитами основной закон.

Правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, большинство из них – в Европу.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС.

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