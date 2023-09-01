Глава Евросовета встретился с президентом Грузии, которой угрожает импичмент, и "высоко оценил" ее

Глава Евросовета Шарль Мишель встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая отправилась в евротурне в поддержку кандидатского статуса на вступление в ЕС без разрешения правительства, что привело к намерению партии власти отстранить ее.

О встрече сообщила пресс-служба Европейского совета, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, Мишель и Зурабишвили обсудили отношения между ЕС и Грузией, а также последствия агрессивной войны России против Украины для Грузии и Южного Кавказа.

Мишель подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить Грузии европейскую перспективу является исторической возможностью, которую нельзя упустить.

Он отметил необходимость дальнейшего углубления необходимых реформ в стране, в частности, в сфере правосудия, деолигархизации и борьбы с коррупцией, а также плюрализма СМИ. Деполяризация и развитие инклюзивной политической культуры также имеют приоритетное значение, сказал Мишель.

Отдельно в сообщении отмечено, что Мишель "высоко оценил личную преданность президента Грузии продвижению европейской перспективы Грузии".

"Особенно была отмечена роль, которую она сыграла в содействии законодательному контролю, осуществлении своего права помилования, что способствовало деполяризации, а также ее сильная политическая направленность на повестку дня между ЕС и Грузией", – говорится в сообщении.

Напомним, правящая партия Грузии "Грузинская мечта" объявила, что начинает процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за того, что она поехала с визитами, не согласованными правительством.

Процедуру импичмента Зурабишвили инициируют, хотя и заведомо ясно, что у правящей партии нет необходимых для ее отставки 100 голосов.

Перед инициированием импичмента "Грузинская мечта" подаст запрос в Конституционный суд с просьбой определить, нарушила ли Зурабишвили своими визитами основной закон.

Правительство Грузии не дало согласия на около десятка визитов президента, большинство из них – в Европу.

Несмотря на это, 31 августа Саломе Зурабишвили все равно вылетела в ЕС.