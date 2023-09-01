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Путін підтвердив зустріч із Сі

П'ятниця, 1 вересня 2023, 17:52

Російський президент Владімір Путін у п’ятницю підтвердив, що найближчим часом планує зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на російський "Интерфакс", Путін заявив на "відкритому уроці".

"Досить скоро у нас будуть заходи, і буде зустріч із головою КНР", – сказав російський президент.

Путін розповів, що з китайським лідером буде обговорювати "питання гуманітарної взаємодії двох країн".

Водночас він не уточнив, чи сам вирушить до Китаю, чи до нього приїде Сі, як це вже було в березні цього року.

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Раніше цього тижня агенція Bloomberg сповістила, що президент Росії на запрошення лідера КНР приїде до Китаю в жовтні на форум "Один пояс, один шлях".

Це буде перша закордонна поїздка Путіна після видання Міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт.

Востаннє Путін відвідав Китай у лютому 2022 року — менше ніж за три тижні до того, як віддав наказ про вторгнення. Тоді він відвідав Зимові Олімпійські ігри в Пекіні та провів переговори з Сі Цзіньпіном.

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