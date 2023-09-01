Путин подтвердил встречу с Си

Российский президент Владимир Путин в пятницу подтвердил, что в ближайшее время планирует встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российский "Интерфакс", Путин заявил на "открытом уроке".

"Довольно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем КНР", – сказал российский президент.

Путин рассказал, что с китайским лидером будет обсуждать "вопросы гуманитарного взаимодействия двух стран".

При этом он не уточнил, сам ли отправится в Китай или к нему приедет Си, как это уже было в марте этого года.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что президент России по приглашению лидера КНР приедет в Китай в октябре на форум "Один пояс, один путь".

Это будет первая зарубежная поездка Путина после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Последний раз Путин посетил Китай в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как отдал приказ о вторжении. Тогда он посетил Зимние Олимпийские игры в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.

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