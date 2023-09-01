Париж уперше обробляли від тигрових комарів, які поширюють небезпечні хвороби

Органи охорони здоров'я в Парижі вперше здійснили фумігацію районів французької столиці проти тигрових комарів – переносників небезпечних хвороб, які почали ширитись північною Європою через зміни клімату.

Про це йдеться в публікації AFP, повідомляє "Європейська правда".

Під час фумігації ("викурювання") комарів перекрили частину доріг на південному сході Парижа, а мешканців тамтешніх районів просили не виходити з дому. У цей час фахівці розпилювали інсектициди на деревах, зелених насадженнях та інших місцях розмноження комарів.

Обробку від тигрових комарів влада Парижа вирішила здійснити після виявленого у 13-му окрузі випадку лихоманки денге, збудника якої переносять тигрові комарі.

"Ці операції проводяться з метою зменшення ризику передання лихоманки денге після виявлення випадку захворювання", – йдеться в повідомленні регіонального органу охорони здоров’я міста.

Заступниця мера Парижа Анн Суіріс зазначила, що для французької столиці фумігація відбувається вперше, але на півдні країни, де тигрові комарі вже давно є поширеними, подібні процедури час від часу здійснюють.

Тигровий комар – переносник небезпечних вірусів денге, чикунгунья і Зіка, також відомий як Aedes albopictus – з'явився на півдні Європи на початку 2000-х і відтоді поширився у Франції, Німеччині та Швейцарії.

У Франції, за даними МОЗ країни, тигрового комара вперше виявили у 2004 році. Нині він присутній у 71 з 96 департаментів на материковій частині країни – навіть у районах, близьких до північного узбережжя Ла-Маншу.

Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що комар процвітає на континенті частково через зміни клімату: тепліша погода скорочує період інкубації його яєць, а зими вже не є достатньо холодними, щоб знищити шкідників.