Париж впервые обрабатывали от тигровых комаров, которые распространяют опасные болезни

Органы здравоохранения в Париже впервые осуществили фумигацию районов французской столицы против тигровых комаров – переносчиков опасных болезней, которые начали распространяться по северной Европе из-за изменения климата.

Об этом говорится в публикации AFP, сообщает "Европейская правда".

Во время фумигации ("выкуривания") комаров перекрыли часть дорог на юго-востоке Парижа, а жителей тамошних районов просили не выходить из дома. В это время специалисты распыляли инсектициды на деревьях, зеленых насаждениях и других местах размножения комаров.

Обработку от тигровых комаров власти Парижа решили осуществить после выявленного в 13-м округе случая лихорадки денге, возбудителя которой переносят тигровые комары.

"Эти операции проводятся с целью уменьшения риска передачи лихорадки денге после выявления случая заболевания", – говорится в сообщении регионального органа здравоохранения города.

Заместитель мэра Парижа Анн Суирис отметила, что для французской столицы фумигация происходит впервые, но на юге страны, где тигровые комары уже давно распространены, подобные процедуры время от времени осуществляют.

Тигровый комар – переносчик опасных вирусов денге, чикунгунья и Зика, также известный как Aedes albopictus – появился на юге Европы в начале 2000-х и с тех пор распространился во Франции, Германии и Швейцарии.

Во Франции, по данным Минздрава страны, тигрового комара впервые обнаружили в 2004 году. Сейчас он присутствует в 71 из 96 департаментов на материковой части страны – даже в районах, близких к северному побережью Ла-Манша.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что комар процветает на континенте частично из-за изменений климата: более теплая погода сокращает период инкубации его яиц, а зимы уже не являются достаточно холодными, чтобы уничтожить вредителей.