У Нідерландах з водометом розігнали кліматичних активістів, що заблокували трасу: тисячі затриманих

Біля Гааги пройшла багатотисячна акція кліматичних активістів, що заблокувала важливу трасу; їх розігнали з водометом та затримали понад 2000 осіб.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Активісти зібралися вимагати припинення субсидій для галузей промисловості, що виробляють викопне паливо, та проігнорували вимогу влади не блокувати важливу автотрасу.

На дорозі A12 на в’їзді до Гааги – фактичної столиці Нідерландів, де розташовані усі ключові установи – зібралися близько 10 000 протестувальників, від майже дітей до людей похилого віку. Акцію організувала ініціатива Extinction Rebellion.

Правоохоронці почали розганяти зібрання і застосували водомети, на які майже не зважали.

Поліція згодом повідомила про 2400 затриманих, у тому числі неповнолітніх. Про постраждалих не повідомляють.

Організатори Extinction Rebellion заявили, що продовжать протести, доки уряд Нідерландів не припинить субсидії для нафтогазової промисловості, тому що розташовані у низині Нідерланди під особливим ризиком у разі подальшого танення льодовиків і підвищення рівня світового океану.

Нагадаємо, у Німеччині можуть покарати поліцейську, яка вилила олію на кліматичного активіста з групи "Останнє покоління", яка своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату.