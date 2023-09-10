В Нидерландах с водометом разогнали тысячи климатических активистов, блокировавших трассу

Возле Гааги прошла многотысячная акция климатических активистов, заблокировавшая важную трассу; их разогнали с водометом и задержали более 2000 человек.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Активисты собрались требовать прекращения субсидий для отраслей промышленности, производящих ископаемое топливо, и проигнорировали требование властей не блокировать важную автотрассу.

На дороге A12 на въезде в Гаагу – фактическую столицу Нидерландов, где расположены все ключевые учреждения – собрались около 10 000 протестующих, от почти детей до пожилых людей. Акцию организовала инициатива Extinction Rebellion.

Правоохранители начали разгонять собрание и применили водометы, на которые почти не обращали внимания.

Полиция впоследствии сообщила о 2400 задержанных, в том числе несовершеннолетних. О пострадавших не сообщается.

Организаторы Extinction Rebellion заявили, что продолжат протесты, пока правительство Нидерландов не прекратит субсидии для нефтегазовой промышленности, потому что расположенные в низине Нидерланды под особым риском в случае дальнейшего таяния ледников и повышения уровня мирового океана.

Напомним, в Германии могут наказать полицейскую, которая вылила масло на климатического активиста из группы "Последнее поколение", которая своими многочисленными акциями требует от немецкого правительства более решительных мер для борьбы с изменением климата.