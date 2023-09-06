У Німеччині можуть покарати поліцейську, яка вилила олію на кліматичного активіста

У Німеччині поліцейська може зіткнутися з наслідками після того, як під час кліматичного протесту групи "Останнє покоління" в Мангаймі вона вилила олію на приклеєного до дороги активіста.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Поліція заявила, що вивчає, чи призведе поведінка співробітниці до кримінальних та дисциплінарних наслідків.

У соціальних мережах поширюєть відео інциденту, який, за словами поліції, стався в суботу. На ньому видно, як поліцейська ллє олію на склеєні руки демонстранта, а трохи пізніше – і на потилицю.

Група "Останнє покоління" розмістила відео у Twitter.

🙉 Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht. pic.twitter.com/OyKfHs7hZy — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 5, 2023

За даними поліції, інцидент стався на мосту між Мангаймом і Людвігсгафеном, коли кілька активістів приклеїли себе по обидва боки дороги. Інші демонстранти спустилися з мосту з банером на мотузках. У суботу в сусідньому Гейдельберзі також відбулися протести цієї групи і пов'язані з ними обмеження руху транспорту.

Учасники "Останнього покоління" в останній місяці викликали неоднозначну реакцію громадськості на свої протести.

Авіакомпанія Lufthansa вимагає компенсацій від активістів ініціативи "Останнє покоління", через акцію яких довелося скасувати десятки рейсів.

13 липня активісти пробралися на територію летовищ у Гамбурзі та в Дюссельдорфі і приклеїли себе до асфальту на виїздах до злітної смуги.

Група "Останнє покоління" своїми численними акціями вимагає від німецького уряду більш рішучих заходів для боротьби зі зміною клімату.