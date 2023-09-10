До Латвії на відпочинок приїде понад 100 дітей із Чернігова

Латвійська столиця Рига у вересні прийме для відпочинку 101 дитину з українського Чернігова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi із посиланням на агентство LETA.

У Ризькій думі пояснили, що місцеве самоврядування прийме дітей віком від 10 до 16 років із Чернігова та осіб, які їх супроводжують, на прохання українського посольства.

Групу розмістять у готелі, а програма передбачає активний і пасивний відпочинок у Ризі, а також відвідування зоопарку, заняття спортом, екскурсії за межі латвійської столиці і не тільки.

Організатори планують емоційно легку і з високим рівнем безпеки програму, оскільки з України прибудуть діти, які зазнали жахів війни.

Згідно з Бюро з нагляду за закупівлями, конкурс на прийом дітей виграла організація "Aktīvists". Загальна сума договору становить понад 78 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що литовське місто Паланга цього літа вирішило прийняти на відпочинок дітей із Бучі.

У травні повідомлялося, що комітет регіонів ЄС та Асоціація міст України організовують літні табори у країнах Євросоюзу для українських дітей.