В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова

Латвийская столица Рига в сентябре примет для отдыха 101 ребенка из украинского Чернигова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

В Рижской думе пояснили, что местное самоуправление примет детей от 10 до 16 лет из Чернигова и сопровождающих их лиц по просьбе украинского посольства.

Группу разместят в гостинице, а программа включает активный и пассивный отдых Риге, а также посещение зоопарка, занятия спортом, экскурсии за пределы латвийской столицы и не только.

Организаторы планируют эмоционально щадящую и с высоким уровнем безопасности программу, поскольку из Украины прибудут дети, которые испытали ужасы войны.

Согласно Бюро по надзору за закупками, конкурс на прием детей выиграла организация "Aktīvists". Общая сумма договора составляет более 78 тысяч евро.

Ранее стало известно, что литовский город Паланга этим летом решил принять на отдых детей из Бучи.

В мае сообщалось, что комитет регионов ЕС и Ассоциация городов Украины организуют летние лагеря в странах Евросоюза для украинских детей.