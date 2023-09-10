Макрон: Декларація G20 не стала перемогою Росії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що саміт лідерів "Групи двадцяти" у Нью-Делі не обов'язково є місцем, де варто очікувати дипломатичного прогресу щодо війни в РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції після церемонії закриття саміту, повідомляє Reuters.

На його переконання, цей саміт лідерів "Групи двадцяти" ще раз підтверджує ізоляцію Росії.

"Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки", – зазначив Макрон.

Раніше у МЗС України висловили розчаровування тією частиною підсумкової декларації саміту лідерів G20, яка стосується агресії Росії проти України, а також зазначили, что участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію.

Перед цим повідомлялося, що саміт країн "Групи двадцяти" погодив спільну декларацію, попри розбіжності між державами-учасницями у питанні війни РФ проти України, проте деталі ще не відомі.

У документі було наголошено на неприпустимості застосування ядерної зброї на тлі війни, що триває, між Росією та Україною.

"Відповідно до Статуту ООН усі держави повинні утримуватися від погроз і використання сили для досягнення територіальних придбань, спрямованих проти територіальної цілісності, суверенітету або політичної незалежності будь-якої держави, а також від застосування ядерної зброї", – йдеться в декларації.

Також учасники саміту країн "Групи двадцяти" закликали до виконання Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала Росія.