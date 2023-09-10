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Макрон: Декларация G20 не стала победой России

Воскресенье, 10 сентября 2023, 18:59

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит лидеров "Группы двадцати" в Нью-Дели не обязательно является местом, где стоит ожидать дипломатического прогресса по войне в РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после церемонии закрытия саммита, сообщает Reuters.

По его убеждению, этот саммит лидеров "Группы двадцати" еще раз подтверждает изоляцию России.

Шольц назвал успехом итоговую декларацию G20 успехом

"Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", – отметил Макрон.

Ранее в МИД Украины выразили разочарование той частью итоговой декларации саммита лидеров G20, которая касается агрессии России против Украины, а также отметили, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Перед этим сообщалось, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

В документе была подчеркнута недопустимость применения ядерного оружия на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной.

"В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений, направленных против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства, а также применения ядерного оружия", – говорится в декларации.

Также участники саммита стран "Группы двадцати" призвали к выполнению Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.

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