Макрон: Декларация G20 не стала победой России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что саммит лидеров "Группы двадцати" в Нью-Дели не обязательно является местом, где стоит ожидать дипломатического прогресса по войне в РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции после церемонии закрытия саммита, сообщает Reuters.

По его убеждению, этот саммит лидеров "Группы двадцати" еще раз подтверждает изоляцию России.

"Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", – отметил Макрон.

Ранее в МИД Украины выразили разочарование той частью итоговой декларации саммита лидеров G20, которая касается агрессии России против Украины, а также отметили, что участие украинской стороны позволило бы участникам лучше понять ситуацию.

Перед этим сообщалось, что саммит стран "Группы двадцати" согласовал совместную декларацию, несмотря на разногласия между государствами-участниками в вопросе войны РФ против Украины, однако детали еще не известны.

В документе была подчеркнута недопустимость применения ядерного оружия на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной.

"В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угроз и использования силы для достижения территориальных приобретений, направленных против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства, а также применения ядерного оружия", – говорится в декларации.

Также участники саммита стран "Группы двадцати" призвали к выполнению Черноморской зерновой инициативы, которую сорвала Россия.