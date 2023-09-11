Количество жертв наводнений в Греции возросло до 15

Количество подтвержденных смертей от недавнего наводнения в центральной Греции возросло до 15 после того, как в воскресенье были найдены тела четырех человек, которые ранее считались пропавшими без вести.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Три тела были найдены в деревнях вблизи города Кардица на западе Фессалии. Это 88-летняя женщина и ее 65-летний сын, которые были найдены в своем доме, а также 58-летний мужчина, тело которого было найдено между двумя деревнями.

В воскресенье береговая охрана сообщила, что тело 42-летнего мужчины, который считался пропавшим без вести со вторника, было найдено в море вблизи города Волос. Последний раз его видели в своем автомобиле, который не смог справиться с управлением в бурных водах.

Пожарная служба Греции сообщила, что со времени наводнения, которое началось во вторник в центральной Греции, было эвакуировано около 3500 человек. Спасательные работы продолжаются.

Как сообщил в воскресенье вечером представитель пожарной службы Яннис Артопиос, наводнение, похоже, утихло, хотя река Пиней, главная водная артерия Фессалии, поднимается в своем устье.

Береговая охрана сообщила, что с четверга по субботу спасла 335 человек, которые застряли на полуострове Пелион.

Напомним, наводнения в центре Греции начались после мощных ливней в среду. В некоторых районах за 12 часов выпало вдвое больше среднегодовой нормы осадков, в частности в Афинах.

Жители некоторых сел были вынуждены спасаться на крышах, потому что дома почти полностью ушли под воду.