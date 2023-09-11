Байден пояснив, чому Росію не назвали агресоркою в декларації G20

Президент США Джо Байден пояснив відсутність прямого засудження російської агресії проти України в ухваленій на вихідних декларації країн G20.

Про це, як пише "Європейська правда", Байден говорив під час пресконференції у В’єтнамі 10 вересня.

Байден відповідав на запитання, чому Росія не була названа агресоркою у підсумковій декларації країн G20, і чи не є це питання проблемним у відносинах з Глобальним Півднем.

"Це не є проблемою, яка вбиває клин у відносини з Глобальним Півднем", – запевнив Байден.

Він сказав, що це "питання клину з Росією, яка була присутня (на зустрічі G20. – Ред.), і з Китаєм, який… мав представництво".

"І тому, до речі, я, моя команда, мій персонал все ще зустрічаються з людьми президента Сі і його кабінетом", – додав Байден.

Окремо він розповів, що на зустрічі в Індії лідери "Групи двадцяти" обговорили жорстоку і незаконну війну Росії в Україні.

"І в залі була достатня згода щодо необхідності справедливого і тривалого миру, який підтримує принципи Статуту ООН і поважає суверенітет і територіальну цілісність", – сказав Байден.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю став на захист декларації лідерів G20 щодо війни Росії проти України, щодо якої офіційний Київ висловив розчарування.

Міністерство закордонних справ України розкритикувало суботнє комюніке G20, охарактеризувавши документ як такий, де "нема чим пишатися" в частині щодо агресії Росії проти України.