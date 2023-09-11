Байден объяснил, почему Россию не назвали агрессором в декларации G20

Президент США Джо Байден объяснил отсутствие прямого осуждения российской агрессии против Украины в принятой в выходные декларации стран G20.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Байден говорил во время пресс-конференции во Вьетнаме 10 сентября.

Байден отвечал на вопрос, почему Россия не была названа агрессором в итоговой декларации стран G20, и не является ли этот вопрос проблемным в отношениях с Глобальным Югом.

"Это не является проблемой, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом", – заверил Байден.

Он сказал, что это "вопрос клина с Россией, которая присутствовала (на встрече G20. – Ред.), и с Китаем, который... имел представительство".

"И поэтому, кстати, я, моя команда, мой персонал все еще встречаются с людьми президента Си и его кабинетом", – добавил Байден.

Отдельно он рассказал, что на встрече в Индии лидеры "Группы двадцати" обсудили жестокую и незаконную войну России в Украине.

"И в зале было достаточное согласие относительно необходимости справедливого и длительного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – сказал Байден.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье встал на защиту декларации лидеров G20 относительно войны России против Украины, по которой официальный Киев выразил разочарование.

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало субботнее коммюнике G20, охарактеризовав документ как такой, где "нечем гордиться" в части относительно агрессии России против Украины.