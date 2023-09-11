Швейцарский самолет прибыл в Испанию без единого чемодана на борту

Самолет, летевший из Цюриха в Испанию в минувшие выходные, прибыл без багажа на борту без ведома пассажиров, а авиакомпания обвинила в этом нехватку наземного персонала.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Пассажиры рейса Swiss airlines, направлявшегося в северный испанский город Бильбао, в субботу вечером напрасно ждали у конвейера свой багаж более двух часов.

Пресс-секретарь компании Кавин Ампалам подтвердил, что самолет, который перевозчик эксплуатировал от имени авиакомпании Edelweiss, вылетел со 111 пассажирами, но без багажа на борту.

"Не хватало наземного персонала", – сказал он, добавив, что экипаж ждал исправления ситуации.

Но спустя "один час и 16 минут ситуация не изменилась, и по оперативным причинам мы решили лететь в Бильбао без багажа".

Причиной, по его словам, была необходимость забрать пассажиров в Бильбао и доставить самолет обратно в Цюрих до того, как аэропорт закроется на ночь.

"Мы понимаем, что ситуация неблагоприятна для людей, и, конечно, мы сожалеем о неудобствах", – сказал он.

По словам пассажиров, пилот извинился за задержку взлета в Цюрихе, обвинив в этом "нехватку квалифицированного персонала", но не упомянул о решении оставить багаж в аэропорту.

Пассажиры рассказали, что никого из швейцарского персонала не было на земле в Бильбао и что они ждали свой багаж более двух часов, прежде чем сотрудники испанской авиакомпании Iberia сообщили им, что самолет приземлился без багажа на борту.

"Наш отпуск испорчен", – сказал пассажир Карстен Редлих.

Ампалам сказал, что не может подтвердить, что пассажирам не сообщили о решении оставить багаж в Цюрихе.

"Мы все еще анализируем ситуацию, чтобы выяснить, что именно произошло и как мы можем улучшить ситуацию. Такого не должно было произойти", – сказал он.

В апреле рейс Austrian Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета через два часа после начала рейса, потому что пять из восьми его туалетов вышли из строя.

В Мюнхене пришлось на несколько часов отложить вылет самолета в Софию, поскольку полиция была вынуждена усмирять пассажирку, которая внезапно сорвала с себя всю одежду.