Глава МЗС Німеччини відвідала електропідстанцію поблизу Києва

Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого спочатку таємного візиту в Україну відвідала електропідстанцію в Київській області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вранці на місці станції, що розташована приблизно за 50 кілометрів від центру Києва, Бербок розповіли про зусилля українського уряду, спрямовані на забезпечення енергопостачання країни перед наближенням зими.

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Об'єкти інфраструктури України неодноразово зазнавали атак з боку Росії. Незважаючи на всі зусилля, спрямовані на їхній захист, енергопостачання вважається вразливою сферою.

Віцепрем'єр, відповідальний за реконструкцію, Олександр Кубраков показав Бербок ділянку площею близько 40 гектарів. Розташована тут електропідстанція потужністю близько 2 тисяч мегават відповідає за значну частину електропостачання регіону.

Станція кілька разів була уражена російськими ракетами і безпілотниками-камікадзе, поставленими з Ірану. Серйозна атака з використанням декількох безпілотників відбулася напередодні Нового року. Частина об'єктів на майданчику була зруйнована і відтоді відбудована заново. Навколо підстанції були встановлені високі сітки для перехоплення низьколітаючих дронів.

Бербок прибула до Києва потягом рано-вранці з четвертим візитом від початку російської агресії. Спочатку поїздку тримали в таємниці з міркувань безпеки. За тиждень до початку сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку візит також був задуманий як знак солідарності.

Бербок після прибуття до Києва заявила про готовність Берліна підтримувати Україну на шляху до ЄС.