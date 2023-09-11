Глава МИД Германии посетила электроподстанцию под Киевом

Федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего поначалу тайного визита в Украину посетила электроподстанцию в Киевской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Утром на месте станции, расположенной примерно в 50 километрах от центра Киева, Бербок рассказали об усилиях украинского правительства, направленных на обеспечение энергоснабжения страны с приближением зимы.

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Объекты инфраструктуры Украины неоднократно подвергались атакам со стороны России. Несмотря на все усилия, направленные на их защиту, энергоснабжение считается уязвимой сферой.

Вице-премьер, ответственный за реконструкцию, Александр Кубраков показал Бербок участок площадью около 40 гектаров. Расположенная здесь электроподстанция мощностью около 2 тысяч мегаватт отвечает за значительную часть электроснабжения региона.

Станция несколько раз была поражена российскими ракетами и беспилотниками-камикадзе, поставленными из Ирана. Серьезная атака с использованием нескольких беспилотников произошла в канун Нового года. Часть объектов на площадке была разрушена и с тех пор отстроена заново. Вокруг подстанции были установлены высокие сетки для перехвата низколетящих дронов.

Бербок прибыла в Киев на поезде рано утром с четвертым визитом с начала российской агрессии. Сначала поездку держали в тайне из соображений безопасности. За неделю до начала сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке визит также был задуман как знак солидарности.

Бербок по прибытии в Киев заявила о готовности Берлина поддерживать Украину на пути в ЕС.